 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДвое туристов из Киева заблудились во время спуска с Говерлы

Двое туристов из Киева заблудились во время спуска с Говерлы

В Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь двум туристам из Киева, которые заблудились в горах, когда спускались с Говерлы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Двое жителей Киева при спуске с Говерлы в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могли самостоятельно спуститься.

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели. Они встретили заблудившихся туристов, которые были в удовлетворительном состоянии. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели сопровождали их к месту временного проживания - в поселок Ворохта.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 января, 2020 понедельник

5 января, 2020 воскресенье

больше новостей

6 января, 2020 понедельник

5 января, 2020 воскресенье

4 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать