Двое туристов из Киева заблудились во время спуска с Говерлы
6 января, 2020, 15:11
В Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь двум туристам из Киева, которые заблудились в горах, когда спускались с Говерлы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Двое жителей Киева при спуске с Говерлы в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могли самостоятельно спуститься.
Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели. Они встретили заблудившихся туристов, которые были в удовлетворительном состоянии. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели сопровождали их к месту временного проживания - в поселок Ворохта.
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