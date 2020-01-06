Двое туристов из Киева заблудились во время спуска с Говерлы

6 января, 2020, 15:11

В Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь двум туристам из Киева, которые заблудились в горах, когда спускались с Говерлы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Двое жителей Киева при спуске с Говерлы в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могли самостоятельно спуститься.

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели. Они встретили заблудившихся туристов, которые были в удовлетворительном состоянии. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели сопровождали их к месту временного проживания - в поселок Ворохта.