Арсений Яценюк в годовщину получения Томоса: Православная Церковь Украина становится мощным центром духовной жизни нашего народа

6 января, 2020, 15:44

В канун Рождества Христова премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк поздравил Православную церковь Украины с годовщиной получения Томоса

Этот документ, подчеркнул Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook, подтвердил Церковь украинского народа как независимую и равную в семье Православных церквей мира.

Яценюк подчеркнул, что Томос стал "свидетельством восстановления исторической справедливости": "Многие поколения украинцев мечтали и боролись за признание Православной Церкви Украины, но Божьей милостью нам выпала возможность стать свидетелями и участниками этого свершения".

Он поблагодарил бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия, ученого, религиоведа, народного депутата фракции "Народный фронт" Виктора Еленского, церковных деятелей, зарубежных друзей и партнеров Украины, "чьи усилия приближали нас к великому событию".

"Спасибо Вселенскому Синоду, решением которого Украине был дан Томос, Его Святейшеству патриарху Варфоломею, а также Блаженнейшему Епифанию, Митрополиту Киевскому и всея Украины, под руководством которого Православная Церковь Украина становится мощным центром духовной жизни нашего народа", - написал Яценюк.