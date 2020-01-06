Арсений Яценюк в годовщину получения Томоса: Православная Церковь Украина становится мощным центром духовной жизни нашего народа
Этот документ, подчеркнул Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook, подтвердил Церковь украинского народа как независимую и равную в семье Православных церквей мира.
Яценюк подчеркнул, что Томос стал "свидетельством восстановления исторической справедливости": "Многие поколения украинцев мечтали и боролись за признание Православной Церкви Украины, но Божьей милостью нам выпала возможность стать свидетелями и участниками этого свершения".
Он поблагодарил бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия, ученого, религиоведа, народного депутата фракции "Народный фронт" Виктора Еленского, церковных деятелей, зарубежных друзей и партнеров Украины, "чьи усилия приближали нас к великому событию".
"Спасибо Вселенскому Синоду, решением которого Украине был дан Томос, Его Святейшеству патриарху Варфоломею, а также Блаженнейшему Епифанию, Митрополиту Киевскому и всея Украины, под руководством которого Православная Церковь Украина становится мощным центром духовной жизни нашего народа", - написал Яценюк.
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