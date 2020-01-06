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Espreso.tvОбщество6 января в Государственной службе чрезвычайных ситуаций напомнили об опасности использования пиротехники и напомнили о запрете ее использования в некоторых городах

6 января в Государственной службе чрезвычайных ситуаций напомнили об опасности использования пиротехники и напомнили о запрете ее использования в некоторых городах


фото: avdeevka.city
6 января в Государственной службе чрезвычайных ситуаций напомнили об опасности использования пиротехники и напомнили о запрете ее использования в некоторых городах

Заявление об опасности разместила пресс-служба ДСНС.

В ДСНС напоминают традиционно во время праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий. В большинстве случаев это связано с тем, что люди не соблюдают правила пожарной безопасности, в частности, при использовании пиротехнических изделий.

"С целью предупреждения возникновения трагических случаев во время Рождественских праздников, спасатели ДСНС Украины советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков. Кроме того, во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны!", - отмечают в ведомстве.

Также в ДСНС напомнили о неукоснительном соблюдении элементарных правил безопасного использования пиротехнякы для тех, кто все же решится:

покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества; ни в коем случае не покупайте петарды и фейерверки в местах стихийного продажи;
 
  • перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомьтесь с инструкцией и строго следуйте указаниям;
  • запрещается использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;
  • запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов;
  • при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;
  • запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов: батарей, электрических и газовых печей;
  • не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и приводить ее в действие (поджигать), держа в руках.
  • зажигая фейерверк, а не наклоняйтесь над ним, а постарайтесь сразу же отойти на безопасное расстояние - 30-50 метров. К любому пиротехнического изделия подходите минимум через две минуты после окончания его работы. А в многозарядных лучше не подходить еще дольше.
  • если салют не сработал, не подходите к нему близко 10-ти минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;
  • пристально следите за детьми и не позволяйте им пользоваться пиротехникой;

пиротехнику, которая сработала, залейте водой на 2:00 и только после этого выбрасывайте.

  • Напомним, Киевсовет запретил салюты до конца войны в Донбассе
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