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Espreso.tvОбщество11 января Меркель посетит Россию для встречи с Путиным

11 января Меркель посетит Россию для встречи с Путиным


фото: LB.ua
Канцлер ФРГ Ангела Меркель осуществит рабочий визит в Россию для обсуждения текущей ситуации в мире с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает немецкое издание "Spiegel" со ссылкой на пресс-службу президента России.

Так, сообщается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель будет обсуждать ситуацию в Сирии, Ливии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после американского авиаудара вблизи Багдада 3 января, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

"Очевидно, что канцлер будет разговаривать с Путиным "об актуальных проблемных точках в мире", - заявил в Берлине представитель правительства Штефан Зейберт.

Также он добавил, что министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас будет сопровождать канцлера во время визита в Россию.

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