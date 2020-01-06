11 января Меркель посетит Россию для встречи с Путиным

6 января, 2020, 13:27

Канцлер ФРГ Ангела Меркель осуществит рабочий визит в Россию для обсуждения текущей ситуации в мире с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает немецкое издание "Spiegel" со ссылкой на пресс-службу президента России.

Так, сообщается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель будет обсуждать ситуацию в Сирии, Ливии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после американского авиаудара вблизи Багдада 3 января, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

"Очевидно, что канцлер будет разговаривать с Путиным "об актуальных проблемных точках в мире", - заявил в Берлине представитель правительства Штефан Зейберт.

Также он добавил, что министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас будет сопровождать канцлера во время визита в Россию.