11 января Меркель посетит Россию для встречи с Путиным
6 января, 2020, 13:27
Канцлер ФРГ Ангела Меркель осуществит рабочий визит в Россию для обсуждения текущей ситуации в мире с президентом России Владимиром Путиным
Об этом сообщает немецкое издание "Spiegel" со ссылкой на пресс-службу президента России.
Так, сообщается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель будет обсуждать ситуацию в Сирии, Ливии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после американского авиаудара вблизи Багдада 3 января, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
"Очевидно, что канцлер будет разговаривать с Путиным "об актуальных проблемных точках в мире", - заявил в Берлине представитель правительства Штефан Зейберт.
Также он добавил, что министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас будет сопровождать канцлера во время визита в Россию.
- Напомним, в ответ на убийство в Ираке генерала Касема Сулеймани Иран готовится нанести удары по американским военным объектам
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал на 6 января внеочередное заседание альянса из-за эскалации напряжения в Ираке
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