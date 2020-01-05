Вернулась ночная электричка из Ровно во Львов

5 января, 2020, 11:26

Ночная электричка "Здолбунов-Львов" теперь снова отправляется из Ровно

Об этом сообщает в Facebook авторитетный ровенский блоггер Антон Брыных, передает Еспресо.TV.

"Такого счастья не случалось с 2012 года, когда ее прекратили подавать в областной центр. Итак, отправление в 3:00 - прибытие на Пидзамче в 7:21, главный вокзал - 7:46", - пишет он.



По его слвоам, самая практическая польза данного маршрута для тех, кто не любит ночных электрических путешествий, этой электричкой можно добраться до Дубно, где подождать часок и сесть на поезд "Лисичанск-Ужгород" через станции Львов, Стрый, Славское, Воловец, Мукачево.

"Еще один бонус - по нечетным числам можно успеть на дорогой поезд в Рахов через Ивано-Франковск, между отправлением которого и прибытия упомянутой электрички есть 18 минут зазора", - добавил обозреватель.