Вернулась ночная электричка из Ровно во Львов
Об этом сообщает в Facebook авторитетный ровенский блоггер Антон Брыных, передает Еспресо.TV.
"Такого счастья не случалось с 2012 года, когда ее прекратили подавать в областной центр. Итак, отправление в 3:00 - прибытие на Пидзамче в 7:21, главный вокзал - 7:46", - пишет он.
По его слвоам, самая практическая польза данного маршрута для тех, кто не любит ночных электрических путешествий, этой электричкой можно добраться до Дубно, где подождать часок и сесть на поезд "Лисичанск-Ужгород" через станции Львов, Стрый, Славское, Воловец, Мукачево.
"Еще один бонус - по нечетным числам можно успеть на дорогой поезд в Рахов через Ивано-Франковск, между отправлением которого и прибытия упомянутой электрички есть 18 минут зазора", - добавил обозреватель.
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