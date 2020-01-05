В Италии автомобиль въехал в группу немецких туристов, есть погибшие

5 января, 2020, 09:56

В итальянской автономной провинции Больцано на севере страны в ночь на воскресенье, 5 января 2020 года, автомобиль въехал в группу туристов. В результате аварии на месте происшествия погибли шесть человек, сообщили в полиции провинции. Также несколько человек получили травмы, один человек тяжело травмирован

Вероятно, погибшие являются гражданами Германии, однако пока не известно, откуда именно они прибыли, добавил представитель полиции, передает Еспрессо.TV со ссылкой на DW .

Автомобиль въехал в группу туристов из 17 человек около часа ночи у коммуны Брунико.

По данным телеканала Rai Südtirol, трагедия произошла в горном селе Лутаго.

Водитель автомобиля выжил. Полиция расследует, как произошла авария.

Сейчас проводится идентификация жертв.

Район, где произошел наезд, расположен неподалеку от австрийской границы и известен своими лыжными курортами.

Немецкое министерство иностранных дел пока что комментировало эту трагедию.