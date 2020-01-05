В Узбекистане проходит второй тур парламентских выборов

5 января, 2020, 08:53

В воскресенье, 5 января 2020 года, проходит повторное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижнюю палату парламента) Узбекистана в тех округах, где ни один депутат не набрал необходимого количества голосов

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Повторное голосование по двум кандидатам в депутаты, получившим наибольшее число голосов, согласно Избирательного кодекса проводится в 25 из 125 округов", - сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

Там отметили, что избирательные участки в 25 округах открылись в 08:00 по местному времени и продолжат работу в 20:00.

Выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана проводились 22 декабря прошлого года, в ходе которых были избраны депутаты в 125 избирательных округах, а в 25, где ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, необходимых для победы, был назначен второй тур.

Как сообщалось, в выборах тогда приняли участие 13 млн 963 тыс. 627 избирателей, что составило 67,8% от общего учетного количества, с учетом узбекских граждан, проживающих за рубежом.

За выборами следили почти 140 тыс. местных наблюдателей и более 800 международных, а также от различных организаций, включая СНГ, ШОС и БДИПЧ ОБСЕ.

К выборам допущены пять политических партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия.

По итогам первого тура на парламентских выборах лидирует Либерально-демократическая партия Узбекистана, которая в декабря 2016 года выдвинула кандидатом на пост президента страны действующего главу государства Шавката Мирзийоева.

Согласно данным ЦИК, от Либерально-демократической партии Узбекистана избран 43 депутата, от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - 35 депутатов, от Народно-демократической партии Узбекистана - 18, от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" ("Справедливость") - 21 депутат, от Экологического движения - 11 депутатов.

Двухпалатный парламент создан в Узбекистане в 2005 году. Сейчас в Законодательной палате на постоянной основе работают 150 депутатов, избранных в декабре 2014 года сроком на пять лет.