В течение 2019 года свои жизни за Родину отдали 111 украинских воинов, в декабре их было 9
Речь идет о военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на Зеркало недели рассказывает Еспресо.TV.
Информацию подтверждают другие открытые источники, содержащие точно такие же данные.
В целом на протяженнии 2019 года боевые потери Украины в войне с Россией составили 108 мужчин и трое женщин.
Тяжелые потери Объединенные силы понесли в апреле, июле и сентябре, когда погибли 15, 14 и 13 военнослужащих соответственно.
В мае, июне и декабре безвозвратные потери составили по 9 бойцов, а в феврале и марте - по 8. Список погибших в ноябре содержит имена 6-х, а в январе - 3-х украинских воинов.
Как уточняет ЦензорНЕТ, основными факторами потерь в 2018 году были:
1. cнайперский огонь и огонь пулеметов - 47 погибших;
2. осколочные ранения от огня минометов, СПГ-9, РПГ-7, ВОГов, орудий БМП, артиллерии - 43 погибших;
3. подрыв на минах - 27 погибших;
4. ближний бой с использованием стрелкового оружия и ручных гранат - 11 погибших;
5. поражение управляемой ракетой - 3 погибших;
6. умершие в военных госпиталях от ран, полученных на фронте в прошлые годы - 2 погибших.
При этом в 2018-м сообщалось о 133 погибших с украинской стороны.
Ниже приведен полный перечень погибших Героев войны с Россией за 2019 года
1. Николай Голубев, старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ;
2. Николай Семенюк, младший сержант 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев ВСУ;
3. Виталий Губенко, прапорщик 54-й ОМБр ВСУ;
4. Сергей Гузенко, старший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ;
5. Игорь Наконечный, старший солдат 93-й ОМБр "Холодный Яр" ВСУ;
6. Руслан Кондартюк, солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;
7. Сергей Данилейченко, старший солдат 10-й ОГШБр ВСУ;
8. Василий Богоносюк, старший солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;
9. Евгений Фурсов, 81-я аэромобильная бригада ВСУ;
10. Борис Борденюк, старший солдат 54-й ОМБр ВСУ;
11. Александр Меденцев, солдат 54-й ОМБр ВСУ;
12. Богдан Гаврылив, солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ;
13. Руслан Слисаренко, солдат 54-й ОМБр ВСУ;
14. Виктор Грабарь, солдат 79-й отдельной десатно-штурмовой бригады ВСУ;
15. Евгений Керечанин, солдат 54-й ОМБр ВСУ;
16. Сергей Валах, солдат 93-й ОМБр "Холодный Яр" ВСУ;
17. Максим Сырин, солдат 93-й ОМБр "Холодный Яр" ВСУ;
18. Владимир Маркевич, старший сержант 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;
19. Дмитрий Костенюк, старший сержант 80-й ОДШБр ВСУ;
20. Яна Червоная, старший солдат 54-й ОМБр ВСУ;
21. Александр Милютин, младший сержант 54-й ОМБр ВСУ;
22. Юрий Фармагей, старший солдат 57-й ОМПБр ВСУ;
23. Дмитрий Стрекнев, солдат 54-й ОМБр ВСУ;
24. Иван Лисица, солдат 54-й ОМБр ВСУ;
25. Николай Ниживой, сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" ВСУ;
26. Олег Бойцов, старшина аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Донецкой области;
27. Роман Чибинеев, старший солдат 79-й ОДШБр ВСУ;
28. Владимир Лисаковский, старший матрос 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ;
29. Игорь Игнатенко, старший сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" ВСУ;
30. Николай Волков, парамедик медицинского батальона "Госпитальеры" и Украинской добровольческой армии;
31. Александр Цапенко, солдат 54-й ОМБр ВСУ;
32. Юрий Коновод, младший сержант 53-й ОМБр ВСУ;
33. Сергей Гвоздиевский, сержант 79-й ОДШБр ВСУ;
34. Владимир Куцик, солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;
35. Денис Козьма, старший матрос 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ;
36. Иван Сакаль, старший матрос 35-й ОБрМП ВМС ВСУ;
37. Сергей Дрогин, старший солдат 53-й ОМБр ВСУ;
38. Владимир Коваль, старшина 79-й ОДШБр ВСУ;
39. Антон Безверхний, солдат 54-й ОМБр ВСУ;
40. Василий Джус, прапорщик 79-й ОДШБр ВСУ;
41. Роман Досяк, солдат ОГШБр ВСУ;
42. Александр Пузиков, старшина 53-й ОМБр ВСУ;
43. Борис Степанченко, солдат 54-й ОМБр ВСУ;
44. Эдуард Лазарев, младший сержант 17-й отдельной танковой бригады им. Константина Пестушко ВСУ;
45. Александр Лин, старший солдат 17-й ОТБр им. Константина Пестушко ВСУ;
46. Владислав Бережной, сержант 54-й ОМБр ВСУ;
47. Дмитрий Пругло, старший лейтенант полка "Азов" НГУ;
48. Максим Олексюк, сержант полка "Азов" НГУ;
49. Александр Ляшок, старший матрос 35-й ОБрМП ВМС ВСУ;
50. Анатолий Сорочинский, солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;
51. Алексей Карлаш, младший сержант 54-й ОМБр ВСУ;
52. Виталий Молозовенко, старший солдат 54-й ОМБр ВСУ;
53. Сергей Майборода, старший матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;
54. Ирина Шевченко, сержант 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;
55. Эдуард Лобода, старший солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;
56. Олег Жуков, солдат 54-й ОМБр ВСУ;
57. Владислав Локтионов, 54-й ОМБр ВСУ;
58. Антон Фака, младший сержант 406-й артиллерийской бригады ВМС ВСУ;
59. Александр Колодяжный, старший сержант 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ;
60. Владимир Салитра, старший солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;
61. Дмитрий Лисовол, старший солдат 92-й ОМБр ВСУ;
62. Богдан Бигус, старший солдат 8-го отдельного полка специального назначения Сил спецопераций ВСУ;
63. Александр Бардалым, старшина 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;
64. Роман Джерелейко, солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;
65. Семен (Шамиль) Румыгин, солдат 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ;
66. Никита Скитченко, солдат 25 ОВДБр ВСУ;
67. Александр Шарко, старший матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;
68. Владислав Рак, матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;
69. Сергей Шандра, матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;
70. Василий Курдов, матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;
71. Роман Романенко, младший лейтенант полка "Азов" НГУ;
72. Василий Евстигнеев, солдат 72-й ОМБр им. Черных запорожцев ВСУ;
73. Тихон Курбатов, старший сержант 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;
74. Сергей Савинов, младший сержант 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;
75. Александр Грицаюк, сержант 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;
76. Андрей Проценко, солдат 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;
77. Эдуард Шахов, сержант полка "Азов" НГУ;
78. Михаил Ткачишин, сержант 53-й ОМБр ВСУ;
79. Николай Обуховский, прапорщик 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;
80. Александр Линчевский, матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;
81. Валерий Шатурский, младший сержант батальона "Донбасс" 15-го отдельного полка НГУ;
82. Михаил Цымбалистый, майор 74-го отдельного разведбатальона ВСУ;
83. Максим Кондратюк, старший сержант 8-го отдельного полка спецназначения ССО ВСУ;
84. Владислав Рой, солдат 53-й ОМБр ВСУ;
85. Андрей Сторожук, старший солдат 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода ВСУ;
86. Александр Маркив, старший лейтенант бригады быстрого реагирования НГУ;
87. Владимир Аджавенко, старший сержант 56-й ОМПБр ВСУ;
88. Юрий Тышик, старший солдат 14-й ОМБр им. Князя Романа Великого ВСУ;
89. Олег Реминный, старший солдат 1-й ОТБр ВСУ;
90. Иван Дейкун, старший солдат 28-й ОМБр ВСУ;
91. Юрий Волк, старший матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;
92. Вячеслав Кубрак, прапорщик 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;
93. Юрий Громович, солдат 92-й ОМБр ВСУ;
94. Ярослава Никоненко, солдат 101-й бригады охраны Генштаба ВСУ;
95. Степан Крыль, старший матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;
96. Виталий Носкевич, сержант 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода ВСУ;
97. Герман Бродников, старший солдат 92-й ОМБр ВСУ;
98. Геннадий Моторин, солдат 92-й ОМБр ВСУ;
99. Юрий Хомик, солдат 14-й ОМБр им. Князя Романа Великого ВСУ;
100. Артем Соколов, сержант 14-й ОМБр им. Князя Романа Великого ВСУ;
101. Евгений Коростылев, полковник, командир 128-й ОГШБр ВСУ;
102. Алексей Капустян, солдат 10-й ОГШБр ВСУ;
103. Дмитрий Каплунов, полковник Центра спецопераций "А" СБУ;
104. Денис Волочаев, полковник ЦСО "А" СБУ;
105. Дмитрий Темный, сержант 72-й ОМБр ВСУ;
106. Андрей Войтович, младший сержант 14-й ОМБр им. Князя Романа Великого ВСУ;
107. Виктор Прусский, младший сержант 14-й ОМБр им. Князя Романа Великого ВСУ;
108. Сергей Сирота, старший солдат 14-й ОМБр им. Князя Романа Великого ВСУ;
109. Сергей Михальчук, сержант бригады быстрого реагирования НГУ;
110. Василий Лисицын, солдат 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода ВСУ;
111. Герман Соловьев, солдат 93-й ОМБр "Холодный Яр" ВСУ.
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