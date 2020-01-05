В течение 2019 года свои жизни за Родину отдали 111 украинских воинов, в декабре их было 9

5 января, 2020, 21:00

С начала 2019 году в зоне проведения операции Объединенных сил погибли 111 украинских бойцов. Все они являются боевыми потерями, то есть эти солдаты и офицеры полегли непосредственно в зоне боевых действий или умерли от ранений

Речь идет о военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на Зеркало недели рассказывает Еспресо.TV.

Информацию подтверждают другие открытые источники, содержащие точно такие же данные.

В целом на протяженнии 2019 года боевые потери Украины в войне с Россией составили 108 мужчин и трое женщин.

Тяжелые потери Объединенные силы понесли в апреле, июле и сентябре, когда погибли 15, 14 и 13 военнослужащих соответственно.

В мае, июне и декабре безвозвратные потери составили по 9 бойцов, а в феврале и марте - по 8. Список погибших в ноябре содержит имена 6-х, а в январе - 3-х украинских воинов.

Как уточняет ЦензорНЕТ, основными факторами потерь в 2018 году были:

1. cнайперский огонь и огонь пулеметов - 47 погибших;

2. осколочные ранения от огня минометов, СПГ-9, РПГ-7, ВОГов, орудий БМП, артиллерии - 43 погибших;

3. подрыв на минах - 27 погибших;

4. ближний бой с использованием стрелкового оружия и ручных гранат - 11 погибших;

5. поражение управляемой ракетой - 3 погибших;

6. умершие в военных госпиталях от ран, полученных на фронте в прошлые годы - 2 погибших.

При этом в 2018-м сообщалось о 133 погибших с украинской стороны.

Ниже приведен полный перечень погибших Героев войны с Россией за 2019 года

1. Николай Голубев, старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ;

2. Николай Семенюк, младший сержант 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев ВСУ;

3. Виталий Губенко, прапорщик 54-й ОМБр ВСУ;

4. Сергей Гузенко, старший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ;

5. Игорь Наконечный, старший солдат 93-й ОМБр "Холодный Яр" ВСУ;

6. Руслан Кондартюк, солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;

7. Сергей Данилейченко, старший солдат 10-й ОГШБр ВСУ;

8. Василий Богоносюк, старший солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;

9. Евгений Фурсов, 81-я аэромобильная бригада ВСУ;

10. Борис Борденюк, старший солдат 54-й ОМБр ВСУ;

11. Александр Меденцев, солдат 54-й ОМБр ВСУ;

12. Богдан Гаврылив, солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ;

13. Руслан Слисаренко, солдат 54-й ОМБр ВСУ;

14. Виктор Грабарь, солдат 79-й отдельной десатно-штурмовой бригады ВСУ;

15. Евгений Керечанин, солдат 54-й ОМБр ВСУ;

16. Сергей Валах, солдат 93-й ОМБр "Холодный Яр" ВСУ;

17. Максим Сырин, солдат 93-й ОМБр "Холодный Яр" ВСУ;

18. Владимир Маркевич, старший сержант 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;

19. Дмитрий Костенюк, старший сержант 80-й ОДШБр ВСУ;

20. Яна Червоная, старший солдат 54-й ОМБр ВСУ;

21. Александр Милютин, младший сержант 54-й ОМБр ВСУ;

22. Юрий Фармагей, старший солдат 57-й ОМПБр ВСУ;

23. Дмитрий Стрекнев, солдат 54-й ОМБр ВСУ;

24. Иван Лисица, солдат 54-й ОМБр ВСУ;

25. Николай Ниживой, сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" ВСУ;

26. Олег Бойцов, старшина аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Донецкой области;

27. Роман Чибинеев, старший солдат 79-й ОДШБр ВСУ;

28. Владимир Лисаковский, старший матрос 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ;

29. Игорь Игнатенко, старший сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" ВСУ;

30. Николай Волков, парамедик медицинского батальона "Госпитальеры" и Украинской добровольческой армии;

31. Александр Цапенко, солдат 54-й ОМБр ВСУ;

32. Юрий Коновод, младший сержант 53-й ОМБр ВСУ;

33. Сергей Гвоздиевский, сержант 79-й ОДШБр ВСУ;

34. Владимир Куцик, солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;

35. Денис Козьма, старший матрос 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ;

36. Иван Сакаль, старший матрос 35-й ОБрМП ВМС ВСУ;

37. Сергей Дрогин, старший солдат 53-й ОМБр ВСУ;

38. Владимир Коваль, старшина 79-й ОДШБр ВСУ;

39. Антон Безверхний, солдат 54-й ОМБр ВСУ;

40. Василий Джус, прапорщик 79-й ОДШБр ВСУ;

41. Роман Досяк, солдат ОГШБр ВСУ;

42. Александр Пузиков, старшина 53-й ОМБр ВСУ;

43. Борис Степанченко, солдат 54-й ОМБр ВСУ;

44. Эдуард Лазарев, младший сержант 17-й отдельной танковой бригады им. Константина Пестушко ВСУ;

45. Александр Лин, старший солдат 17-й ОТБр им. Константина Пестушко ВСУ;

46. Владислав Бережной, сержант 54-й ОМБр ВСУ;

47. Дмитрий Пругло, старший лейтенант полка "Азов" НГУ;

48. Максим Олексюк, сержант полка "Азов" НГУ;

49. Александр Ляшок, старший матрос 35-й ОБрМП ВМС ВСУ;

50. Анатолий Сорочинский, солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;

51. Алексей Карлаш, младший сержант 54-й ОМБр ВСУ;

52. Виталий Молозовенко, старший солдат 54-й ОМБр ВСУ;

53. Сергей Майборода, старший матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;

54. Ирина Шевченко, сержант 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;

55. Эдуард Лобода, старший солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;

56. Олег Жуков, солдат 54-й ОМБр ВСУ;

57. Владислав Локтионов, 54-й ОМБр ВСУ;

58. Антон Фака, младший сержант 406-й артиллерийской бригады ВМС ВСУ;

59. Александр Колодяжный, старший сержант 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ;

60. Владимир Салитра, старший солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;

61. Дмитрий Лисовол, старший солдат 92-й ОМБр ВСУ;

62. Богдан Бигус, старший солдат 8-го отдельного полка специального назначения Сил спецопераций ВСУ;

63. Александр Бардалым, старшина 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;

64. Роман Джерелейко, солдат 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;

65. Семен (Шамиль) Румыгин, солдат 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ;

66. Никита Скитченко, солдат 25 ОВДБр ВСУ;

67. Александр Шарко, старший матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;

68. Владислав Рак, матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;

69. Сергей Шандра, матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;

70. Василий Курдов, матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;

71. Роман Романенко, младший лейтенант полка "Азов" НГУ;

72. Василий Евстигнеев, солдат 72-й ОМБр им. Черных запорожцев ВСУ;

73. Тихон Курбатов, старший сержант 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;

74. Сергей Савинов, младший сержант 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;

75. Александр Грицаюк, сержант 24-й ОМБр им. Короля Данила ВСУ;

76. Андрей Проценко, солдат 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;

77. Эдуард Шахов, сержант полка "Азов" НГУ;

78. Михаил Ткачишин, сержант 53-й ОМБр ВСУ;

79. Николай Обуховский, прапорщик 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;

80. Александр Линчевский, матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;

81. Валерий Шатурский, младший сержант батальона "Донбасс" 15-го отдельного полка НГУ;

82. Михаил Цымбалистый, майор 74-го отдельного разведбатальона ВСУ;

83. Максим Кондратюк, старший сержант 8-го отдельного полка спецназначения ССО ВСУ;

84. Владислав Рой, солдат 53-й ОМБр ВСУ;

85. Андрей Сторожук, старший солдат 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода ВСУ;

86. Александр Маркив, старший лейтенант бригады быстрого реагирования НГУ;

87. Владимир Аджавенко, старший сержант 56-й ОМПБр ВСУ;

88. Юрий Тышик, старший солдат 14-й ОМБр им. Князя Романа Великого ВСУ;

89. Олег Реминный, старший солдат 1-й ОТБр ВСУ;

90. Иван Дейкун, старший солдат 28-й ОМБр ВСУ;

91. Юрий Волк, старший матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;

92. Вячеслав Кубрак, прапорщик 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;

93. Юрий Громович, солдат 92-й ОМБр ВСУ;

94. Ярослава Никоненко, солдат 101-й бригады охраны Генштаба ВСУ;

95. Степан Крыль, старший матрос 36-й ОБрМП ВМС ВСУ;

96. Виталий Носкевич, сержант 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода ВСУ;

97. Герман Бродников, старший солдат 92-й ОМБр ВСУ;

98. Геннадий Моторин, солдат 92-й ОМБр ВСУ;

99. Юрий Хомик, солдат 14-й ОМБр им. Князя Романа Великого ВСУ;

100. Артем Соколов, сержант 14-й ОМБр им. Князя Романа Великого ВСУ;

101. Евгений Коростылев, полковник, командир 128-й ОГШБр ВСУ;

102. Алексей Капустян, солдат 10-й ОГШБр ВСУ;

103. Дмитрий Каплунов, полковник Центра спецопераций "А" СБУ;

104. Денис Волочаев, полковник ЦСО "А" СБУ;

105. Дмитрий Темный, сержант 72-й ОМБр ВСУ;

106. Андрей Войтович, младший сержант 14-й ОМБр им. Князя Романа Великого ВСУ;

107. Виктор Прусский, младший сержант 14-й ОМБр им. Князя Романа Великого ВСУ;

108. Сергей Сирота, старший солдат 14-й ОМБр им. Князя Романа Великого ВСУ;

109. Сергей Михальчук, сержант бригады быстрого реагирования НГУ;

110. Василий Лисицын, солдат 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода ВСУ;

111. Герман Соловьев, солдат 93-й ОМБр "Холодный Яр" ВСУ.