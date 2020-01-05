В "разведенном" Золотом-4 бойцы ВСУ подорвались на мине: один погибший, один тяжело раненый

5 января, 2020, 12:37

Мина противотанковая ТМ-62М. Учебная модель

фото: reibert.info

Сегодня, 5 января 2020 года, в районе населенного пункта Золотое-5, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения