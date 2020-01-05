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Espreso.tvОбществоВ "разведенном" Золотом-4 бойцы ВСУ подорвались на мине: один погибший, один тяжело раненый

В "разведенном" Золотом-4 бойцы ВСУ подорвались на мине: один погибший, один тяжело раненый

Мина противотанковая ТМ-62М. Учебная модель
фото: reibert.info
Сегодня, 5 января 2020 года, в районе населенного пункта Золотое-5, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны рассказывает Еспресо.TV.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

 
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