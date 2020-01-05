В "разведенном" Золотом-4 бойцы ВСУ подорвались на мине: один погибший, один тяжело раненый
5 января, 2020, 12:37
Сегодня, 5 января 2020 года, в районе населенного пункта Золотое-5, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно, противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны рассказывает Еспресо.TV.
В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
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