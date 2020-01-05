В НБУ рассказали, какими будут ставки по ипотеке в 2020 году

5 января, 2020, 18:13

Национальный банк Украины поставил целью снизить в 2020 году ставки по ипотечному кредитованию до 14-15% годовых в гривне

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, в интервью UATV, сообщает Укринформ.

"Следующий год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на следующий год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики ", - сказала Рожкова.

По ее словам, сейчас в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность.

"Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать. Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и в результате этого экономика начнет кредитовать", - пообещала Рожкова.