В НБУ рассказали, какими будут ставки по ипотеке в 2020 году
Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, в интервью UATV, сообщает Укринформ.
"Следующий год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на следующий год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики ", - сказала Рожкова.
По ее словам, сейчас в Украине наблюдается макрофинансовая стабильность.
"Наша учетная ставка или ключевая ставка будет снижаться и дальше. Мы в декабре ее снизили быстрее, чем ожидали, и будем продолжать уменьшать. Что это значит для экономики? Банки уже отреагировали снижением ставок по депозитам. Что будет дальше? Будет снижаться цена ресурсов, и в результате этого экономика начнет кредитовать", - пообещала Рожкова.
- Ранее стало известно, что Национальный банк Украины в 2019 году выкупил рекордный объем валюты в размере $ 7,9 млрд.
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