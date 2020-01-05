В мае вместо Гончарука назначат нового премьера. Более послушного и жесткого, - политолог Давидюк

5 января, 2020, 10:35

Об этом заявил руководитель аналитического центра "Политика" Николай Давидюк в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, вішедшей вечером 4 января 2020 года в эфире Еспресо.TV.

"На самом деле следующим премьером по (общественным - ред.) запросу - а Зеленский живет исключительно по социологии, так как этот социализм подкрепляется хорошими методическими социологиями - он может быть как раз-таки достаточно жестким. Уж ене технократом, а автократом", - отметил он.

Читайте также: 10 фактов о премьер-министре Украины Алексее Гончаруке

Эксперт допускает, что "неопытный" Гончарук "может быть заменен очень крепким кулаком".

"Крепкий кулак, который будет управлять для Зеленского. То есть это будет его человек. Однозначно", - отметил Давидюк.