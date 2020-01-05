В Госпогранслужбе объяснили, почему пустили Dr. Alban в Украину
Об этом Дейнеко написал в facebook.
"Я не знаком хорошо с творчеством певца со шведским гражданством, известного как Dr.Alban, хотя некоторые его песни мог слышать. Государственную границу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля принадлежат исключительно компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никоим образом на решение охранников границы по пропуску или не пропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины ", - написал Дайнеко.
Глава ГНСУ отметил, что отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину.
- Напомним, что Dr. Alban смог выступить в Киеве, несмотря на предварительный запрет, наложенный на его гастроли в связи с незаконными посещением оккупированного россиянами украинского Крыма.
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