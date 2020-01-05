 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Госпогранслужбе объяснили, почему пустили Dr. Alban в Украину

В Госпогранслужбе объяснили, почему пустили Dr. Alban в Украину


фото: hitfm.ua
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заверил, что президент Владимир Зеленский не влиял на решение о разрешении шведскому певцу Dr. Alban посетить Украину

Об этом Дейнеко написал в facebook.

"Я не знаком хорошо с творчеством певца со шведским гражданством, известного как Dr.Alban, хотя некоторые его песни мог слышать. Государственную границу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля принадлежат исключительно компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никоим образом на решение охранников границы по пропуску или не пропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины ", - написал Дайнеко.

Глава ГНСУ отметил, что отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину.

  • Напомним, что Dr. Alban смог выступить в Киеве, несмотря на предварительный запрет, наложенный на его гастроли в связи с незаконными посещением оккупированного россиянами украинского Крыма.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 января, 2020 воскресенье

4 января, 2020 суббота

больше новостей

5 января, 2020 воскресенье

4 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать