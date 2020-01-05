В апреле Зеленский должен показать Путину изменения в Конституцию Украины, - Пионтковский

5 января, 2020, 08:34

Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, вышедшей вечером 4 января 2020 года в эфире Еспрессо.TV.

"То обязательство, которое он взял, на которое его поставили на "счетчик" - изменение Конституции Украины к следующей "стрелке" в Берлине - он не сможет выполнить. Потому что это вызовет большое сопротивление гражданского общества Украины. Москва это понимает, но тем не менее сознательно толкает Зеленского по этому пути, рассчитывая на то, что возникнет ситуация хаоса и гражданского противостояния в Украине, которым она снова сможет воспользоваться для "защиты законно избранного президента от очередного бандеровского переворота", - обьяснил аналитик.

Минувший саммит в Париже, как и предстоящуюю встречу в Берлине, он называет "бандитской стрелкой".

"Нас ждут очень драматические собыия как раз по расписанию этого счетчика. На апрель назначена эта встреча? Вот, я думаю, март-апрель будут ключевыми в современной украинской истории", - сказал Пионтковский.

"Зеленский понемногу начинает понимать чем для него все это закончится. Потому что вот те люди, которых я перечислил, это герои России, выполняющие свой долг. С ними все будет хорошо. А отвечать за предательство перед украинским народом будет, конечно, сам Зеленский", - отметил он.

"Героями России" политолог назвал представителей "коллективного Зеленского" ("аппарате, который сейчас осуществляет власть в Украине и ее внешнюю политику"):

"Коломойский, Богдан, Ермак, Портнов".

"Да, и Портнов. Все эти люди сегодня являются реальной властью в Украине", - подчеркнул Пионтковский.