В 2019 году возобновляемая энергетика Украины получила 3,7 млрд евро, - Госэнергоэффективности

5 января, 2020, 13:54

В течение 2019 года 4500 МВт мощностей возобновляемой энергетики в Украине получили 3,7 млрд евро инвестиций

Такие данные приводит пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передает Еспресо.TV.

"Реализованные проекты позволили увеличить общую мощность "чистой" электроэнергии в Украине в три раза, а именно - до 6,8 гигаватт. В общем, действующие мощности "чистой" энергетики позволяют ежегодно производить более 8,4 миллиарда киловатт в час электроэнергии (около 5, 5% от общего производства) и обеспечивать электрической энергией более 3,3 миллиона домохозяйств ", - говорится в сообщении агентства.

По данным ведомства, проекты по возобновляемой энергетике позволяют сократить выбросы углерода в атмосферу на около 9,2 тонны ежегодно.

"В связи со стремительным развитием возобновляемой энергетики ведется работа по решению вопроса балансировки и внедрению систем аккумулирования энергии, учитывая мировую практику", - добавляет Госэнергоэффективности.