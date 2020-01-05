В 2019 году году российские потери на Донбассе превышали украинские. Штаб ООС - более чем в 5 раз, журналисты и эксперты - в 3-4

5 января, 2020, 22:02

Россия завершила процесс выдачи российских паспортов всем военнослужащим оккупационных войск, и теперь в ОРДЛО совсем нет сепаратистов - только российские военнослужащие

При этом статус 1-го и 2-го "армейских корпусов" является точно таким же как статус ЧВК "Вагнер", с той лишь разницей что зарплаты наемников составляют там не 200 тыс. рублей, а 15 тыс. Об этом на сайте своего издания пишет главный редактор ЦензорНЕТ, известный украинский журналист Юрий Бутусов, передает Еспресо.TV.

В то же время, российская армия, в отличие от украинской, поименный список потерь на Донбассе не публикует, поэтому доверять их официальной статистике нельзя, она не проверяема.

По официальным данным противника, только 1-й корпус "ДНР" потерял 157 убитых. От 2-го корпуса данных нет.

Пророссийские ресурсы в соцсетях утверждают, что Россия скрывает потери.

В частности, террористический паблик ВКонтакте "Мемориал героев ДНР-ЛНР" сообщает, что по их данным, подтвержденным фотографиями, убиты 428 россиян и наемников. И это только те, кто подтвержден сообщениями в социальных сетях.

Украинская разведка сообщает - за 2019 год ликвидировано 619 оккупантов.

В свою очередь авторитетный проукраинский исследователь Донбасса, блоггер Necro Mancer ведет поименную базу учета российских потерь. При этом, в отличие от "Мемориала Героев ДНР-ЛНР" и ГУР МО РФ, Necro Mancer распределяет потери на боевые, небоевые, и тех,кто умер от ран и болезней. По данным Necro Mancer, подкрепленными публичной информацией, в 2019-ом уничтожено 250 россиян и наемников. Но это только то, что попало в соцсети.

Бутусов также приводит собственные подсчеты потерь российской стороны.

"Моя оценка боевых потерь российских войск за 2019 год на Донбассе - до 300 наемников. К точно идентифицированным боевым потерям от Necro Mancer, думаю, оправданно добавить до 50 наемников, информация о ликвидации которых в соцсети не попала. Практика показывает, что новые сведения о потерях противника еще могут всплыть", - отмечает журналист.

"Оценка потерь противника является важным фактором оценки реальной боевой эффективности войск и результатов боевого применения вооружения в войне", - отмечает Бутусов.