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Espreso.tvОбществоУкраина и США согласовывают, какие типы вооружения Вашингтон передаст ВСУ, - Тейлор

Украина и США согласовывают, какие типы вооружения Вашингтон передаст ВСУ, - Тейлор


фото: prm.ua
Киев и Вашингтон продолжают обсуждать типы оружия, которые должен получить Украины

Об этом заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор, передает Еспрессо.TV со ссылкой на ТСН .

Конгресс США подписался под конкретными системами вооружения.

"Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационное оборудование. Это то, что поступает. Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", - заявил дипломат .

По его словам, действующая украинская власть, в частности, украинский министр обороны Загороднюк и его команда пока что плотно сотрудничают с американским посольством в Киеве.

"Мы хотели бы продолжить диалог с Министерством обороны Украины и начальником генерального штаба генералом Хомчаком в отношении того, какие конкретно системы вам нужны", - добавил Тейлор.

 
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