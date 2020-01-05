Старейшая жительница Земли отпраздновала 117-летие

5 января, 2020, 21:25

В Японии 117-летие отпраздновала Кане Танака, которая признана старейшей жительницей Земли

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Свой день рождения, 2 января, старейшая жительница Земли отмечала в доме престарелых в городе Фукуока на юге Японии. Танака отпраздновала его вместе с персоналом учреждения и друзьями. Главным угощением стал большой праздничный торт. Попробовав его, долгожительница заявила, что хочет еще.

По данным Книги рекордов Гиннеса, Танака была официально признана самым старым жителем планеты 22 июля 2018. Она родилась в 1903 году, вышла замуж в 19 лет. Вместе со своим мужем Хидео занималась продажей рисовых лепешек в собственном магазине. Они воспитали четырех собственных и одного приемного ребенка.

После того как мужчины Танаки призвали на военную службу в 1937 году, она стала больше времени уделять семейному бизнесу и ухода за свекровью. Во время Второй мировой войны ее старший сын Нобуо был захвачен в плен бойцами советской армии и вернулся в Японию только в 1947 году.