"Зеленскому безразличен Крым": "Европейская солидарность" отреагировала на скандальный приезд Dr. Alban, готовятся запросы в СБУ

5 января, 2020, 14:52

Президенту Зеленскому безразлична судьба Крыма, он это неоднократно доказывал и продолжает доказывать своими решениями

Об этом на странице пишет народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев, комментируя личное вмешательство Зеленского в работу пограничной службы Украины для въезда шведского исполнителя Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированный Крым, а в конце года по приглашению "95-го квартала" выступил в новогоднем шоу, передает Еспресо.TV.

"Президент сегодня еще раз доказал, что ему безразличен Крым. Он готов сдавать украинскую территорию, готов потакать оккупантам. Пара-тройка ритуальных высказываний за всю каденцию не перекрывают действий. Они красноречивы. Во время обмена он "забыл" о крымских татарах, которые попали в российские и крымские тюрьмы из-за неприятия аннексии, за единую Украину. Крымские татары являются главным сообществом противодействия агрессорам на полуострове, Зеленский их откровенно и даже показательно игнорирует ", - отмечает Арьев.

"Теперь вот очередной певун оккупантам, забаненный за этого на вьезд, по личной протекции Зеленского допущен в Украину. Мало того, Зеленский единолично нарушил закон, устанавливающий прямую ответственность иностранных граждан за посещение оккупированной части Украины незаконным способом. И по этому поводу юристы уже должны подавать в ГБР заявление о преступлении. Хотя результат предсказуем, потому что теперь ГБР по закону, протянутому слугами Зеленского, будет возглавлять 100% свой человек. Хотя и только что уволенный предшественник тоже был сервильным до отвращения", - напомнил депутат.

"Но кроме юридического, есть и политический аспект: как теперь бороться против западных политиков, которые незаконно едут в Крым в угоду Путину? Как доказать, что они нарушают, если Зеленский выборочно все прощает? Текущий глава страны своими прихотями создал очередную проблему. И теперь мне стало окончательно ясно, почему сняли с кинопроката мультфильм "Король осел". Потому что наш король не терпит конкуренции ", - иронизирует нардеп.

Его коллега по партии Ирина Геращенко считает, что вмешательство лично президента Зеленского в правоохранительную деятельность пограничной службы - это яркое свидетельство неуважения действующей власти к государству и его границам.

"Теперь на Майдане можно встретить телеканал "Звезда", учредителем которого является Министерство обороны РФ, где украинских военных называют "каратели". А девки, которые еще вчера селфачились с боевиками, делают стендап на месте расстрела Небесной Сотни. А СБУ комментирует, что следит, и пока что "звезды" законов не нарушили ", - отметила депутат.

Она также обратила внимание на широкое анонсирование лекции российской деятеля Ирины Хакамады, которая выступила в поддержку аннексии Крыма.

"И не беда, что русский либерал почему-то всегда заканчивается на украинском вопросе, а на вопросе "чей Крым" вообще ломается. В Украине уже ждут "сватов", которые не вылезали из оккупированного Крыма, но им сняли запрет на въезд, так же миллионам потребителей сериалов и Квартала - "какая разница", - отметила Геращенко.

По словам Геращенко, партия "Европейская солидарность" подготовила ряд запросов к СБУ и президентк Владимирк Зеленскому о разрешении на въезд в Украину лицам, которые поддержали аннексию Крыма, которые публично называют аннексированный РФ полуостров спорной территорией и выступали на оккупированной украинской земли.

"В частности, речь идет об актере "Сватов" Федоре Добронравове (напомню, сериал вернулся на наши голубые экраны после смены власти, а теперь и "крымнаши" к нам в гости прутся). И относительно Dr Alban, который выложил в сеть фото с президентом и поблагодарил его, что он в обход запрета помог въехать в Украину. Закрывать глаза на нарушения украинских границ - это будет способствовать легитимизации аннексии Крыма. Это недопустимо. Невозможно даже представить себе, чтобы любая страна с такой легкостью прощала неуважение к территориальной целостности и суверенитету, закрывала глаза на подпевал оккупантов ", - добавила Геращенко.