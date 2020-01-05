"Европейская солидарность" подготовила запросы в СБУ и президенту относительно въезда в Украину лиц, поддерживавших аннексию Крыма
Об этом сообщила соглава фракции Ирина Геращенко в facebook.
"В частности, речь идет об актере "Сватов" Федоре Добронравове (напомню, сериал вернулся на наши голубые экраны после смены власти, а теперь и "крымнаши" к нам в гости прутся). И о Dr. Alban, который выложил в сеть фото с президентом и поблагодарил его, что он в обход запрета помог въехать в Украину ", - отметила Ирина Геращенко.
"Закрывать глаза на нарушения украинских границ - это способствовать легитимизации аннексии Крыма. Это недопустимо. Невозможно даже представить себе, чтобы любая страна с такой легкостью прощала неуважение к территориальной целостности и суверенитету, закрывала глаза на подпевал оккупантов. А власть еще и находит время на встречи и фото с подобными персонажами", - отмечает соглава фракции.
Она также напомнила, что съемочную группу телеканала Министерства обороны Российской Федерации по запросу "Европейской солидарности" правоохранители выдворили с территории Украины.
"После нашего запроса в СБУ в отношении журналистов "Звезды" на Майдане, их же выдворили из Украины. Это правильно", - убеждена Геращенко.
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