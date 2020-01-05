После того как начался скандал, Бородянский отменил показ мод в столичном костеле Св. Николая
Об этом министр заявил через соцсети, передает Еспресо.TV.
"Показ мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины - не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины, и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля. Устно настоятель уже предоставил отрицательный ответ", - сообщил он.
Перед этим стало известно, что Министерство культуры Украины выступило с намерением провести в костеле Святого Николая в Киеве беспрецедентный модный показ известного украинского дизайнера Елены Серебровой.
Вчера были опубликованы копии соответствующих писем Министерства культуры, молодежи и спорта священнику Андрею Раку, священнику Римско-католического прихода святого Николая в Киеве, а также Татьяне Стахурской, директору Национального дома органной и камерной музыки Украины.
На публикацию писем в украинских медиа среагировал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.
"Показ мод в ограбленном большевиками до сих пор не возвращенном киевском храме?", - возмутился дипломат.
- Напомним, римско-католическая община Киева требует от органов государственной власти вернуть ей костел Святого Николая на улице Большой Васильковской, поскольку он был построен Владиславом Городецким именно за счет средств местной общины христиан западного обряда.
- К тому же, пока этот уникальный памятник архитектуры находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что также возмущает прихожан.
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