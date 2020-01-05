После того как начался скандал, Бородянский отменил показ мод в столичном костеле Св. Николая

5 января, 2020, 10:58

Ссылаясь на отрицательную позицию настоятеля храма, министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил об отмене показа мод украинского дизайнера Елены Серебровой в здании костела Святого Николая в Киеве

Об этом министр заявил через соцсети, передает Еспресо.TV.

"Показ мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины - не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины, и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля. Устно настоятель уже предоставил отрицательный ответ", - сообщил он.

Перед этим стало известно, что Министерство культуры Украины выступило с намерением провести в костеле Святого Николая в Киеве беспрецедентный модный показ известного украинского дизайнера Елены Серебровой.

Вчера были опубликованы копии соответствующих писем Министерства культуры, молодежи и спорта священнику Андрею Раку, священнику Римско-католического прихода святого Николая в Киеве, а также Татьяне Стахурской, директору Национального дома органной и камерной музыки Украины.

На публикацию писем в украинских медиа среагировал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

"Показ мод в ограбленном большевиками до сих пор не возвращенном киевском храме?", - возмутился дипломат.