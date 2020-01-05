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Espreso.tvОбществоПолетел рейсовым самолетом за собственные деньги, - в ОП подтвердили, что Зеленский отдыхает в Омане

Полетел рейсовым самолетом за собственные деньги, - в ОП подтвердили, что Зеленский отдыхает в Омане


фото: twitter
В Офисе президента Украины подтвердили, что Владимир Зеленский находится в Омане

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Также в ОП заявили, что в Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

 

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