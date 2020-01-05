Полетел рейсовым самолетом за собственные деньги, - в ОП подтвердили, что Зеленский отдыхает в Омане
5 января, 2020, 15:22
В Офисе президента Украины подтвердили, что Владимир Зеленский находится в Омане
Об этом сообщает Офис президента Украины.
"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Также в ОП заявили, что в Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.
- 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
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