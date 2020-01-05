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Espreso.tvОбществоПоклонская подтвердила, что Кремль готовит нового посла в Киев

Поклонская подтвердила, что Кремль готовит нового посла в Киев


фото: aif.ru
Депутат Госдумы РФ, подозреваемая Украиной в государственной измене бывшая руководительница оккупационной "прокуратуры" Крыма заявила о том, что "в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев"

Об этом она написала в воскресенье, 5 января 2020 года, на своей странице в соцсетях, передает Еспресо.TV.

"Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта. Ну и, конечно же, поможет разобраться с "аследием" заговорщиков"

"Заговорщиками" она называет "майдановцев", которые, по ее словам, "устроили государственный переворот".

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