Поклонская подтвердила, что Кремль готовит нового посла в Киев
5 января, 2020, 12:52
Депутат Госдумы РФ, подозреваемая Украиной в государственной измене бывшая руководительница оккупационной "прокуратуры" Крыма заявила о том, что "в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев"
Об этом она написала в воскресенье, 5 января 2020 года, на своей странице в соцсетях, передает Еспресо.TV.
"Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта. Ну и, конечно же, поможет разобраться с "аследием" заговорщиков"
"Заговорщиками" она называет "майдановцев", которые, по ее словам, "устроили государственный переворот".
- Напомним, по данным екснардепа Игоря Мосийчука Офис президента Украины якобы работает над восстановлением полноценных отношений с Кремлем .
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