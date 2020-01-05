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Espreso.tvОбществоОфис президента Украины работает над восстановлением полноценных отношений с Кремлем, - Мосийчук

Офис президента Украины работает над восстановлением полноценных отношений с Кремлем, - Мосийчук


фото: oren.ru
В Офисе президента ведется целенаправленная работа по восстановлению полноценных дипломатических отношений с Российской Федерацией

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил народный депутат Украины VIII созыва Игорь Мосийчук на своей странице в Telegram , передает Еспресо.TV.

"В ОП прилагают максимальные усилия, чтобы руководством РФ в ближайшее время был назначен полномочный посол РФ в Украине", - отметил политик.

В контексте этого Кремль, по его словам, настаивает на "активизации расследований уголовных производств по фактам нападений на дипломатические учреждения РФ в Украине".

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