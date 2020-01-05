Нашу Независимость и идентичность спасет объединения проукраинских партий и лидеров, которые наконец должны осознать свою ответственность, - Княжицкий
Об этом в Facebook пишет народный депутат Украины Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV.
"Мир быстро меняется. Россия наступает в гибридной войне. Вмешательство в выборы в США было началом. Но главным сдерживающим фактором для России, мучительным укором в агрессивности оставалась Украины. Нужно было устранить Порошенко. Но не только его - нужно было устранить команду Майдана, скомпрометировать Майдан и его идеи. Процесс продолжается. Надо доказать, что Россия была права, вводить войска, поддерживать сепаратистов было правильно, в Киеве состоялся нацистский переворот. а Крым? Крым сам захотел в Россию, потому что испугался хунты, а вообще Крым давайте перестанем обсуждать. И прекратили. Теперь важно расстворить идентичность", - описывает ситуацию политик.
По словам Княжицкого, пока Россия "смогла найти силы и пойти в наступление" после того как в 2014-2019 годах Украина загнала ее "в тупик".
"Где будет наш ответ? Власть пророссийская. Это очевидно. Еще и избранная на честных выборах голосами обманутых людей (конечно, многое голосовало именно таких последствий желая, но точно не все). Экономика стремительно падает, тоже загоняя власть под влияние России. Нужно мыслить политически. Только объединение проукраинских партий и лидеров, которые наконец должны осознать, какая ответственность на них лежит, может хоть как-то не допустить уничтожения и этой попытки построения Независимости. Ибо мы все здесь дружно читаем о Грушевском, Петлюре, Винниченко, Скоропадском, не заметив, как сами давно превратились в их бледные копии", - отмечает нардеп.
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