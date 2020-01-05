Хакамада не будет выступать на бизнес-форуме в Киеве. Организаторы извинились
Об этом говорится на официальной странице компании в Facebook, передает Еспресо.TV.
"Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", - отмечается в пресс-релизе.
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Организаторы просят прощения у гостей DreamBIG Forum за то, что они не смогут послушать и пообщаться с Хакамадой.
Справка
Хакамада считает, что Россия должна "выкупить" захваченный ею Крымский полуостров в Украине, а Донбассу, по ее мнению, должна быть предоставлена "автономия".
- Напомним, выступление Хакамады в киевском Дворце спорта планировалось на 27 февраля.
- Как только об этом стало известно, общественные и политические деятели потребовали в Taryan Group отменить ее приглашение.
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