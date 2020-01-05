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Espreso.tvОбществоХакамада не будет выступать на бизнес-форуме в Киеве. Организаторы извинились

Хакамада не будет выступать на бизнес-форуме в Киеве. Организаторы извинились


фото: t.me/ssternenko
Российская политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада не будет выступать в украинской столице на DreamBIG Forum, куда ее приглашала строительная компания Taryan Group

Об этом говорится на официальной странице компании в Facebook, передает Еспресо.TV.

"Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", - отмечается в пресс-релизе.

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Организаторы просят прощения у гостей DreamBIG Forum за то, что они не смогут послушать и пообщаться с Хакамадой.

Справка

Хакамада считает, что Россия должна "выкупить" захваченный ею Крымский полуостров в Украине, а Донбассу, по ее мнению, должна быть предоставлена "автономия".

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