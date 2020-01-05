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Espreso.tvОбществоГраницы государства и уважение к ним - это маркер отношения к Украине, - Геращенко

Границы государства и уважение к ним - это маркер отношения к Украине, - Геращенко


фото: eurosolidarity.org
Соглава фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала появление в Украине иностранцев, которые не уважают ее законы и поддерживают аннексию Крыма, и вмешательство лично президента Зеленского в правоохранительную деятельность пограничной службы - маркером неуважения нынешней власти к государству и его границам

Об этом Ирина Геращенко написала в facebook, комментируя приезд в Украину при содействии Зеленского шведского артиста Dr. Alban.

Как известно, ему был запрещен въезд из-за выступлений в оккупированном Крыму, но благодаря личному вмешательству Зеленского для выступления в новогоднем выпуске "95-го квартала" музыканту дали разрешение на приезд в Киев. Об этом Dr Alban сам рассказал в соцсетях.

"Теперь на Майдане можно встретить телеканал "Звезда", учредителем которого является Министерство обороны РФ, где украинских военных называют "каратели". А девки, которые еще вчера селфачились с боевиками, делают стендапы на месте расстрела Небесной Сотни. А СБУ комментирует, что следит , и пока что "звезды" законов не нарушили ", - отмечает Ирина Геращенко.

Она также обращает внимание на широкое анонсирование лекции российского деятеля Ирины Хакамады, которая выступила в поддержку аннексии Крыма.

"И не беда, что русский либерал почему-то всегда заканчивается на украинском вопросе, а на вопросе "чей Крым" вообще ломается. В Украине уже ждут "сватов", которые не вылезали из оккупированного Крыма, но им сняли запрет на въезд, ибо же миллионам потребителей сериалов и Квартала - "какая разница", - иронизирует Геращенко.

"Уже и Dr. Alban, который считает Крым спорной и неопределенной территорией и бывал на нашем оккупированном полуострове. Этому деятелю был запрещен въезд в Украину. Но сработало телефонное право. Лично президент позвонил куда надо и ... s'il vous plaît", - отметила Ирина Геращенко.

"Границы государства, уважение к ним - это один из маркеров. Отношение к Украине. Тех, кому не все равно", - отмечает Ирина Геращенко.

  • Напомним, что Dr. Alban смог выступить в Киеве , несмотря на предварительный запрет, наложенный на его гастроли в связи с незаконными посещением оккупированного россиянами украинского Крыма.
  • В Госпогранслужбе объяснили, почему пустили Dr. Alban в Украину.
  • Позже, шведский певец Dr. Alban исправил заметку в Instagram и убрал упоминание о помощи президента Владимира Зеленского в получении разрешения на въезд в Украину.
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