Dr. Alban после посещения Крыма дал концерт в Киеве. "За счет президентского вмешательства"

5 января, 2020, 09:12

Популярный в девяностые годы рэпер Dr. Alban в субботу, 4 января 2020 года, смог выступить в Киеве, несмотря на предварительный запрет, наложенный на его гастроли в связи с незаконным посещением оккупированного россиянами украинского Крыма

По его словам, подобное стало возможным благодаря личному вмешательству президента Владимира Зеленского. Об этом певец сообщил у себя в Instagram, передает Еспресо.TV.

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Вчера он выставил фотографию вместе с главой государства.

"Встречаю украинского президента, президента Зеленского. Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном (disputed - ред.) Крымском полуострове. За счет президентского вмешательства я смог попасть в Украину. Очень хорошее выступление в Киеве (Kiev - ред .) в компании с президентом", - подписал Dr. Alban свое совместное фото с Зеленским.