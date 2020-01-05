4 января на фронте: с российской стороны - 4 обстрела, с украинской - 2 раненых
Об этом говорится в информационной сводке по состоянию на 07:00 воскресенья, 5 января, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Захватчики вели обстрел позиций украинских сил вблизи:
Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Новолуганского - со станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
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Вчера, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Им оказана квалифицированная помощь.
По официальным данным, с начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с украинской стороны нет.
- Напомним, на саммите Нормандской четверки в Париже Украина и Россия договаривались о полном взаимном прекращении огня на Донбассе 1 января 2020 года. В частности, такие обязательства брал на себя российский президент Владимир Путин.
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