4 января на фронте: с российской стороны - 4 обстрела, с украинской - 2 раненых

5 января, 2020, 08:18

В субботу, 4 января 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке по состоянию на 07:00 воскресенья, 5 января, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Захватчики вели обстрел позиций украинских сил вблизи:

Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Новолуганского - со станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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Вчера, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Им оказана квалифицированная помощь.

По официальным данным, с начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с украинской стороны нет.