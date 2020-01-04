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Espreso.tvОбществоВ воображении Зеленского доминирует образ "украинского Путина", которым он хочет стать, монополизируя власть - Олег Синютка

В воображении Зеленского доминирует образ "украинского Путина", которым он хочет стать, монополизируя власть - Олег Синютка


фото: eurosolidarity.org
Депутат фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка заявил, что президент Владимир Зеленский пытается построить украинский вариант российской диктатуры, монополизируя и концентрируя власть в своих руках

Об этом Синютка сказал в интервью изданию "Высокий замок".

"Зеленский строит режим. То, что он хочет узурпировать власть, видно невооруженным глазом", - отметил он.

"Думаю, в его голове доминирует образ "украинского Путина", которым хочет стать. Шаг за шагом монополизирует власть по всем ветвям. Пытается строить украинский вариант российской диктатуры", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что оппозиция будет противодействовать этим намерениям Зеленского.

"С международными партнерами он считается все меньше. Заключения, которые дали страны Евросоюза по судебной реформе, власть не услышала", - отметил Синютка.

"Единственное, чего он боится, это многолюдных народных протестов. На улицу он реагирует и, наверное, поэтому растет вес министра внутренних дел Авакова", - сказал он.

В то же время, депутат подчеркнул: "Людей на улице он боится больше, чем Авакова".

 

 

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