В воображении Зеленского доминирует образ "украинского Путина", которым он хочет стать, монополизируя власть - Олег Синютка
Об этом Синютка сказал в интервью изданию "Высокий замок".
"Зеленский строит режим. То, что он хочет узурпировать власть, видно невооруженным глазом", - отметил он.
"Думаю, в его голове доминирует образ "украинского Путина", которым хочет стать. Шаг за шагом монополизирует власть по всем ветвям. Пытается строить украинский вариант российской диктатуры", - подчеркнул депутат.
Он также отметил, что оппозиция будет противодействовать этим намерениям Зеленского.
"С международными партнерами он считается все меньше. Заключения, которые дали страны Евросоюза по судебной реформе, власть не услышала", - отметил Синютка.
"Единственное, чего он боится, это многолюдных народных протестов. На улицу он реагирует и, наверное, поэтому растет вес министра внутренних дел Авакова", - сказал он.
В то же время, депутат подчеркнул: "Людей на улице он боится больше, чем Авакова".
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