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Espreso.tvОбществоВ Украине запускают русскоязычный телеканал для жителей временно оккупированных территорий

В Украине запускают русскоязычный телеканал для жителей временно оккупированных территорий


фото: detector.media
13 января в Украине начнется запуск русскоязычного информационно-развлекательного канала для жителей временно оккупированных территорий Донбасса

Об этом заявила руководитель информационного вещания телеканала Елена Трибушная, сообщает "Детектор медиа".

По ее словам, информационно-развлекательный канал для жителей временно оккупированных территорий Донбасса начнут запускать с 13 января, он будет вещать на базе телеканала иновещания UATV и получит техническую возможность покрыть 80% оккупированной территории.

"Наша цель - объективно рассказывать обо всем, что происходит здесь, понимая, что почти 6 лет эти люди потребляли контент российских телеканалов. Мы хотим развеять их мифы и страхи, связанные с нами, хотим, чтобы они поняли, что их здесь слышат и хотят решать их проблемы, и таким образом мы хотим начать с ними диалог", - сказала Трибушного.

По ее словам, сейчас территорией вещания будут временно оккупированные территориях Донбасса, технически есть возможность покрыть 80% этой территории. В дальнейшем есть планы делать вещание и на Крым.

"На первом этапе это будет развлекательно-информационный канал. Мы уже провели переговоры с медиагруппами о том, что они поделятся с нами контентом. Мы еще решаем, какой именно это будет контент и как мы его расставим в сетке", - заявила Трибушная.

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