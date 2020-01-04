В Украине создана авиационная эскадрилья Сил спецопераций

4 января, 2020, 20:33

В Винницкой области создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, предназначенная для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины

Об этом со ссылкой на Ukrainian Military Pages сообщает Еспресо.TV.

Согласно с совместной директивой, приказом командующего Сил специальных операций и приказом командующего Воздушных Сил ВС Украины, эскадрилья непосредственно подчинена 456-й бригаде транспортной авиации и оперативно подчиняется командованию Сил специальных операций.

Эскадрилья построена по стандартам НАТО, около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, комплектуется из других частей.

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"Начиная с 2015 года у нас сформирована новая структура - Силы специальных операций, создававшаяся по натовским стандартам, и по этим стандартам ССО должны иметь воздушную составляющую. Решение о ее создании было одобрено в 2019 году. Для чего? Прежде всего, это мобильность и скрытность управления. Время с момента принятия решения о выполнении задания до его непосредственного выполнения будет минимальным, а также об этом будут знать меньше людей", - сообщил командир 35-й эскадрильи Богдан Андрушко.

Созданная эскадрилья уже будет участвовать в первых в нынешнем году полетах 456-й бригады, запланированных на 8-9 января. Это будут тренировочные полеты для поддержания навыков.

До конца 2020 года на вооружение эскадрильи будет находиться три типа авиационной техники - вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 20-го года в составе 35-й эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24.