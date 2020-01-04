В рядах ВСУ проведут рейтинговую оценку командиров

4 января, 2020, 20:56

В 2020 году в ВСУ проведут трехуровневую оценку командиров, которая будет включать в частности оценку подчиненными

Об этом первый заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВС Украины полковник Владимир Яцентюк заявил АрмияInform , передает Еспресо.TV.

"Сейчас в Главном управлении морально-психологического обеспечения начата работа над методикой рейтинговой системы оценки персонала. Это будет трехуровневая система, включающая оценку деятельности офицера руководителем, подчиненными, и мы предлагаем, чтобы офицер сам себя оценил", - наглосив он.

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По словам полковника, это позволит определить эффективных офицеров-лидеров, которых можно прежде всего продвигать по службе, обратить внимание на перспективных "тягловых лошадок", на которых держится коллектив, и, наконец, решить, как избавиться от "балласта", что не дает двигаться вперед.

"Объективность такой методики очевидна. Например, если руководитель части или подразделения оценивает себя положительно, подчиненные, как говорится, горой за своего командира, а высшее руководство оценивает его неудовлетворительно, то о чем это говорит? Это означает, что существует конфликт и надо вести предметный разговор с вышестоящим руководителем, и выяснять причины "нелюбви", - добавил Яцентюк.

Разрабатываемую методика в формате эксперимента введут уже в этом году.