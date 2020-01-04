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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Донецке боевики "первой волны" годами сидят в плену у "своих", - СМИ

В оккупированном Донецке боевики "первой волны" годами сидят в плену у "своих", - СМИ

иллюстративное
фото: novosti.dn.ua
В пределах ОРДО уже несколько лет подряд находятся в плену террористы "первой волны"

Об этом со ссылкой на блоги боевиков пишет DonPress , информирует Еспресо.TV.

Речь идет о представителях банд "ДНР", воевавших на Донбассе в 2014-2015 году. Теперь они преимущественно находятся "в плену у "своих" в помещении Донецкого СИЗО.

В "плену" их держит руководящий состав местных "МВД", "МГБ", "прокуратуры", а также некоторых "министерств".

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"Массовые аресты, преследования, конфискации: автомобилей, недвижимости, денежных средств, предприятий и т.д. уполномоченными органами ("ДНР" - ред.) используются в личных целях ", - пишет, в частности, боевик Артем Баровский, работающий в сети под ником "Простой солдат".

Также, по его словам, местные "следственные органы" и сотрудники "прокуратуры", "не гнушаются заниматься вымогательством": они сообщают семьям террористов, что те "обязаны" выплатить какие-то суммы.

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