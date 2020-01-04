В Киеве разыскивают 13-летнюю девушку

4 января, 2020, 16:10

В расположенное в украинской столице Деснянское районное управление полиции обратилась киевлянка с заявлением о том, что из квартиры на бульваре Высоцкого, что на Троещине, ушла ее дочь Тирон Альбина Евгеньевна, 2006 года рождения

3 января 2020 года несовершеннолетняя ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, передает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, прямые, карие глаза. Над губой слева - темная родинка.

Была одета в розовую куртку, черные брюки, коричневые кроссовки и коричневый шарф поверх куртки.

Обращаемся к гражданам, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить в дежурную часть Деснянского управления полиции по телефонам: 044-515-87-83, 067-650-69-22 или 102.