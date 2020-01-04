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Espreso.tvОбществоВ Киев едет с выступлением Хакамада, которая поддержала захвата Крыма

В Киев едет с выступлением Хакамада, которая поддержала захвата Крыма


фото: RFE/RL
Скандальный российский политик Ирина Хакамада, которая предлагала "выкупить" Крым у Украины, выступит на бизнес-форуме в Киеве

Об этом сообщается на странице Facebook строительной компании Taryan Group, которая пригласила ее в Украину, передает Еспресо.TV .

Мероприятие запланировано на 27 февраля.

Место проведения - столичный Дворец спорта.

Справка

Согласно открытым данным, Taryan Group создан Артуром Мхитаряном, сыном основателя "Познякижилстрой", народного депутата от Партии регионов Нвером Мхитаряном.

Как напоминает Укринформ, в 2014 году Хакамада предлагала выкупить Крым у Украины и таким образом выйти из конфликта, легализировав аннексированную территорию в составе России.

Через три года, в 2017-м, в интервью русской службе Радио Свобода она подтвердила свою позицию.

При этом Донбасс политик видит как "автономию внутри Украины".

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