В Киев едет с выступлением Хакамада, которая поддержала захвата Крыма
Об этом сообщается на странице Facebook строительной компании Taryan Group, которая пригласила ее в Украину, передает Еспресо.TV .
Мероприятие запланировано на 27 февраля.
Место проведения - столичный Дворец спорта.
Справка
Согласно открытым данным, Taryan Group создан Артуром Мхитаряном, сыном основателя "Познякижилстрой", народного депутата от Партии регионов Нвером Мхитаряном.
Как напоминает Укринформ, в 2014 году Хакамада предлагала выкупить Крым у Украины и таким образом выйти из конфликта, легализировав аннексированную территорию в составе России.
Через три года, в 2017-м, в интервью русской службе Радио Свобода она подтвердила свою позицию.
При этом Донбасс политик видит как "автономию внутри Украины".
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