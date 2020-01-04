В Кабмине заявляют, что украинская "минималка" впервые превысила российскую и белорусскую
Об этом 4 января 2020 года сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук на своей официальной странице в соцсетях, передает Еспресо.TV.
"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января "минималка" в Украине выросла до 4 тыс. 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года", - написал Николайчук .
Так, в Украине минимальная зарплата с 1 января 2020 - 4723 грн, в РФ - 12130 руб, что по официальным курсам НБУ и ЦБ РФ на 1 января составляет 199,4 USD и 195,9 USD соответственно.
Читайте также: Дешевый доллар и первый стартап- "единорог": что украинцы запомнят об экономике 2019
Вто же время в Беларуси - 375 руб. Разрыв с Беларусью (минимальная зарплата с 1 января 2020 - 177,74 USD) составляет почти $22 в пользу Украины.
В эквиваленте к евро минимальная зарплата в Украине составляет €178,75, в РФ - €174,84, а Беларуси - €159,29.
При этом пользователи скептически отнеслись к заявлению Николайчука и, в частности, спрашивают:
"А в этих странах также ревальвация национальной валюты - 18-20% за 2019 год?"
- Напомним, в октябре Николайчук обещал, что по оптимистическому сценарию экономика Украины в 2020 году вырастет на 5% .
- По словам же народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, "успехи" Зе-экономики обернутся "огромной катастрофой".
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-