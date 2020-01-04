В Кабмине заявляют, что украинская "минималка" впервые превысила российскую и белорусскую

4 января, 2020, 18:14

Впервые за годы независимости Украины, минимальная зарплата в стране в долларовом/евро эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси

Об этом 4 января 2020 года сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук на своей официальной странице в соцсетях, передает Еспресо.TV.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января "минималка" в Украине выросла до 4 тыс. 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года", - написал Николайчук .

Так, в Украине минимальная зарплата с 1 января 2020 - 4723 грн, в РФ - 12130 руб, что по официальным курсам НБУ и ЦБ РФ на 1 января составляет 199,4 USD и 195,9 USD соответственно.

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Вто же время в Беларуси - 375 руб. Разрыв с Беларусью (минимальная зарплата с 1 января 2020 - 177,74 USD) составляет почти $22 в пользу Украины.

В эквиваленте к евро минимальная зарплата в Украине составляет €178,75, в РФ - €174,84, а Беларуси - €159,29.

При этом пользователи скептически отнеслись к заявлению Николайчука и, в частности, спрашивают:

"А в этих странах также ревальвация национальной валюты - 18-20% за 2019 год?"