В 2019 году Нацбанк выкупил на рекордные $7,9 млрд
Об этом НБУ сообщает в Facebook.
"Объем межбанковского валютного рынка в 2019 году превысил $94 млрд. По сравнению с прошлым годом среднедневной объем операций между банками вырос в 1,5 раза до $380 млн. Это также более чем в три раза превышает показатель 2015 года", - говорится в сообщении.
В Национальном банке объясняют, что рост объемов межбанке является свидетельством макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности страны. Важным двигателем этого процесса является также валютная либерализация, которую Национальный банк проводил в течение последних лет. Поступления от нерезидентов, покупали гривневые облигации правительства, активные внешние привлечения государственного и частного сектора, а также рост экспортных мощностей Украины сформировали избыточное предложение валюты и позволили НБУ установить 14-летний рекорд по чистой покупки валюты на межбанке - $7,9 млрд.
"Положительной оставалась и ситуация на наличном рынке. Уже 4 года подряд граждане продают валюты больше, чем покупают. В 2019 году эта положительная разница составляла $177 млн. Объем наличного рынка в целом вырос более чем на 40%", - заявили в НБУ.
- 2 января стало известно, что Национальный банк может снизить учетную ставку до 8% в 2020 году благодаря замедлению инфляции.
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