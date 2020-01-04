В 2019 году Нацбанк выкупил на рекордные $7,9 млрд

4 января, 2020, 11:27

Национальный банк Украины в 2019 году выкупил рекордный объем валюты в размере $7,9 млрд

Об этом НБУ сообщает в Facebook.

"Объем межбанковского валютного рынка в 2019 году превысил $94 млрд. По сравнению с прошлым годом среднедневной объем операций между банками вырос в 1,5 раза до $380 млн. Это также более чем в три раза превышает показатель 2015 года", - говорится в сообщении.

В Национальном банке объясняют, что рост объемов межбанке является свидетельством макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности страны. Важным двигателем этого процесса является также валютная либерализация, которую Национальный банк проводил в течение последних лет. Поступления от нерезидентов, покупали гривневые облигации правительства, активные внешние привлечения государственного и частного сектора, а также рост экспортных мощностей Украины сформировали избыточное предложение валюты и позволили НБУ установить 14-летний рекорд по чистой покупки валюты на межбанке - $7,9 млрд.

"Положительной оставалась и ситуация на наличном рынке. Уже 4 года подряд граждане продают валюты больше, чем покупают. В 2019 году эта положительная разница составляла $177 млн. Объем наличного рынка в целом вырос более чем на 40%", - заявили в НБУ.