ТОП-10 событий 2019 году в Украине, - исследование

4 января, 2020, 10:25

Львовский центр информационных проблем территорий определил 10 главных событий 2019 году в Украине

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Львовский центр информационных проблем территорий отметил, что основное значение имеют не отдельные события, а процессы, в которых они происходят

"Важность событий мы рассматриваем в соответствии с места, которое они занимают в процессах, происходящих в стране. События в понимании изображение процесса разделены на три основных типа: (1) ключевое событие (открывает процесс), (2) узловая событие (обозначает изменение направления или выбор) (3) Веховое событие (отражает процесс, означает некий новый уровень, новый этап прохождения процесса)", - отметили в Львовском центре информационных проблем территорий.

В жизни каждого народа есть периоды действия и периоды накопления потенциала. В период действия - реализуется все, что ускоряет развитие. Это период движения вперед. В период накопления потенциала для действия, общество сплачивается и набирает сил для дальнейших действий. Происходит переоценка ситуации.

В Украине последний период действия продолжался в 2014-2019 годах, когда происходила активное противодействие агрессии и защиту украинской государственности. Все усилия народа были сконцентрированы вокруг выживания, как независимой нации. С первым туром выборов президента в 2019 страна вступила в период накопления потенциала и переосмысления.

Таким образом, в 2019 году можно выделить следующие важнейшие события, которые подаем в порядке важности:

1. Принятие закона о языке. Ключевое событие. Сейчас неблагоприятные условия для реализации этого закона, однако он является определяющим для развития украинского на несколько десятилетий. Данным законом завершается период дискриминации украинского языка, который проходил в разной форме начиная от Эмского указа (1876).

2. Первый тур президентских выборов стал узловым событием, которое на несколько лет определяет направление жизни в Украине в политической сфере. Начался период переосмысления и накопления сил. Основная задача общества в этот период помочь разрушить все "гнилое", что мешало развитию, и не дать разрушить хорошего. Необходимо собраться с силами, чтобы быть готовыми к следующему шагу.

3. Впервые в истории Украины высший государственный руководитель (експрезидент В.Янукович) осужден за государственную измену. Ключевое событие для определения государственной измены и реальности наказании за нее. Событие показывает, что вероятным может быть наказание любого высшего государственного служащего за подобные преступления.

4. Принятие избирательного кодекса является узловым событием, которое характеризует ликвидацию формальной демократии. Народ не имеет никакого прямого и легального способа выбирать своих реальных представителей, будут отстаивать его интересы. Но остается косвенный (когда депутаты и кандидаты будут больше бояться идти против интересов народа, чем идти против воли партийных руководителей) и нелегально (акции протеста и давления).

5. Парижский саммит является узловым событием. Несмотря на плохие ожидания от некомпетентной власти, быстрой капитуляции Украины не произошло. В. Зеленский и его команда показали, что боятся своего народа больше чем внешних факторов. Событие показывает, что легкой сдачи Украины, которой надеялись извне - не будет. Таких изменений нынешняя власть не способна, или даже не хочет провести.

6. Парламентские выборы являются узловым событием. С одной стороны произошло определенное перегруппировки сил, однако парламентские выборы выявили внутренний раскол в команде Зеленского. Создалась монопольная, но не монолитна большинство.

7. Подписание газовых соглашений между Украиной и Россией является ключевым событием. Украинские власти обнаружили неспособность отстаивать украинские интересы и идти в русле проамериканской политики (которая является более полезной для Украины в нынешней ситуации) и показала склонность идти в русле европейско-российской политики. Власть в геоэкономическом плане выбрала желание плыть в движении европейской политики и сделала ставку на европейско-российские экономические интересы.

8. Задержание подозреваемых в убийстве Шеремета без достаточных оснований является веховым событием, которое демонстрирует попытку использовать зависимую от президента прокурорско-судебной системе для реализации властного воздействия. Однако эта попытка была слишком жесткой и недостаточно компетентной.

9. Разведение войск является веховым событием капитулянсько-пацифистской стратегии команды Зеленского.

10. Обмен удерживаемыми лицами накануне нового года является веховым событием, которое показывает неэффективность команды президента, который своими действиями обесценивает доверие к судебной системе и государственного аппарата в целом.