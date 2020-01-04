С начала года увеличен размер алиментов
4 января, 2020, 20:12
Министерство юстиции Украины заявило, что в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов
Об этом со ссылкой на пресс-службу Минюста передает Еспресо.TV.
Для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн.
Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит:
для детей до 6 лет - 889,5 грн;
для детей от 6 до 18 лет - 1109 грн.
"Эти показатели следует учитывать, если с зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста", - отметили в ведомстве.
Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.
- Напомним, по состоянию на конец прошлого 2019 более 1,5 млн украинцев попали в открытый реестр должников.
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