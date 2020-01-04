"Московская дрянь", - Чубаров о приглашении Хакамады в Киев

4 января, 2020, 17:55

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров отреагировал на новость об официальном приглашении с выступлением в Киев российского политика Ирины Хакамады, которая считает необходимым "выкупить" Россией у Украины аннексированный Крым

Об этом он написал у себя на Facebook, передает Еспресо.TV .

"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения ... Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину", - отметил он.

"Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", - добавил Чубаров.

После того как в комментариях к этому сообщению появилась ответ якобы от компании - организатора бизнес-форума, на которой приглашена Хакамада позицию Чубарова поддержал известный крымскотатарский журналист Айдер Муджабаев.

"Мы ее сюда не пустим, я это вам лично обещаю. А если вы как-то ее протянете, то мероприятие у Вас будет запоминающимся. Есть и крымские татары, и украинцы, которые это вам обеспечат", - отметил журналист.