"Московская дрянь", - Чубаров о приглашении Хакамады в Киев
Об этом он написал у себя на Facebook, передает Еспресо.TV .
"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения ... Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину", - отметил он.
"Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", - добавил Чубаров.
После того как в комментариях к этому сообщению появилась ответ якобы от компании - организатора бизнес-форума, на которой приглашена Хакамада позицию Чубарова поддержал известный крымскотатарский журналист Айдер Муджабаев.
"Мы ее сюда не пустим, я это вам лично обещаю. А если вы как-то ее протянете, то мероприятие у Вас будет запоминающимся. Есть и крымские татары, и украинцы, которые это вам обеспечат", - отметил журналист.
- Напомним, Хакамада собирается 27 февраля 2020 года выступить в столичном Дворце спорта.
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