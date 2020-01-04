Правительство запустило комплексную услугу "Е-Малятко"

4 января, 2020, 14:49

Кабинет Министров Украины запускает комплексную услугу "Е-Малятко", объединяющую 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка

Об этом сообщает официальный сайт Кабмина.

"Э-Малятко" объединяет 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, в одну. Кроме того, количество необходимых документов уменьшится с 37 до 1. Теперь непосредственно в роддоме можно будет получить ряд государственных услуг для родителей младенцев.

В правительстве анонсировали, что впоследствии комплексную услугу можно будет получить также и дома через Интернет, и в центрах предоставления административных услуг. Проект заработает в 10 украинских городах: Киеве, Днипре, Одессе, Запорожье, Ривном, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

3 января в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые воспользовались сервисом "Е-Малятко".

Реализация комплексной услуги "Е-Малятко" началась 5 месяцев назад по поручению президента Украины Владимира Зеленского.