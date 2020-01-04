Под видом перевозчиков мошенники из Запорожья воровали большие партии товаров
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области,
По данным следствия, фигуранты искали клиентов на одном из интернет-сайтов, где выдавали себя за представителей фирмы-перевозчика, транспортирующей товары на тягаче Renault Premium с полуприцепом-рефрижератором.
Мошенники предоставляли клиентам поддельные документы, после чего увозили товар в неизвестном направлении, позже сбывая его.
По данным полиции, организатор группы мошенников - житель. Запорожья 1985 года рождения.
Также в преступной схеме были задействованы еще несколько человек.
Продолжается следствие.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
Следствие проверяет вероятность причастности мошенников и к другим преступлениям.
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