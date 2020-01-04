Под видом перевозчиков мошенники из Запорожья воровали большие партии товаров

4 января, 2020, 18:36

Сотрудники Управления уголовного розыска и Следственного управления ГУ Нацполиции в Запорожской области разоблачили преступную группу, которая с 2017 года осуществляла мошеннические действия на территории Запорожской области и других регионов Украины

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области,

По данным следствия, фигуранты искали клиентов на одном из интернет-сайтов, где выдавали себя за представителей фирмы-перевозчика, транспортирующей товары на тягаче Renault Premium с полуприцепом-рефрижератором.

Мошенники предоставляли клиентам поддельные документы, после чего увозили товар в неизвестном направлении, позже сбывая его.

По данным полиции, организатор группы мошенников - житель. Запорожья 1985 года рождения.

Также в преступной схеме были задействованы еще несколько человек.

Продолжается следствие.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Следствие проверяет вероятность причастности мошенников и к другим преступлениям.