 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПод видом перевозчиков мошенники из Запорожья воровали большие партии товаров

Под видом перевозчиков мошенники из Запорожья воровали большие партии товаров

Сотрудники Управления уголовного розыска и Следственного управления ГУ Нацполиции в Запорожской области разоблачили преступную группу, которая с 2017 года осуществляла мошеннические действия на территории Запорожской области и других регионов Украины

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области,

По данным следствия, фигуранты искали клиентов на одном из интернет-сайтов, где выдавали себя за представителей фирмы-перевозчика, транспортирующей товары на тягаче Renault Premium с полуприцепом-рефрижератором.

Мошенники предоставляли клиентам поддельные документы, после чего увозили товар в неизвестном направлении, позже сбывая его.

По данным полиции, организатор группы мошенников - житель. Запорожья 1985 года рождения.

Также в преступной схеме были задействованы еще несколько человек.

Продолжается следствие.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Следствие проверяет вероятность причастности мошенников и к другим преступлениям.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 января, 2020 суббота

больше новостей

4 января, 2020 суббота

3 января, 2020 пятница

2 января, 2020 четверг

1 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать