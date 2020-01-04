На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока
4 января, 2020, 09:09
4 января на Южно-Украинской атомной электростанции произошло аварийное отключение третьего энергоблока
Об этом сообщает пресс служба НАЭК "Энергоатом" .
Отключение третьего энергоблока произошло из-за срабатывания автоматической защиты. Как отметили в "Энергоатоме", система автоматической защиты сработала в 5:04 утра 4 января. Причины срабатывания защиты выясняются.
"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм. В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет ", - сообщили в" Энергоатоме ".
- Напомним, в июле 2019 сотрудники СБУ во взаимодействии с Дирекцией Госпредприятия "НАЭК" Энергоатом "блокировали, в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики, использования некачественного оборудования на предприятии" Южно-Украинской АЭС "
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