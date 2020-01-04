На Львовщине обрушилась крыша памятника архитектуры XVIII века

4 января, 2020, 18:44

Во Львовской области 3 января 2020 года обвалилась часть крыши бывшего костела капуцинов (поселок Олесько), который является памятником архитектуры национального значения первой половины 18-го века, сообщает Львовская галерея искусств

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это памятник архитектуры национального значения, которую наша галерея использует как фондохранилище, преимущественно для скульптур. Никто не пострадал, музейные предметы - в целости и безопасности", - говорится в сообщении Львовской галереи искусств.

Речь идет "не о восстановлении обрушившейся части крыши, а о ее замене полностью", отметили в галерее искусств.

Как отмечается, "более 10 лет Львовская областная государственная администрация (ОГА) не передает здание этого хранилища органу ее управления", в результате чего Министерство культуры не может финансировать противоаварийные и реставрационные работы.

В то же время на сайте Львовской обладминистрации появилось сообщение, в котором говорится, что "охранный договор от 2012 года обязывает пользователя, то есть Львовскую галерею искусств, содержать памятник в надлежащем состоянии, проводить научные исследования, производить проектно-сметную документацию и реставрировать здание".

Как утверждают в Львовской ОГА, в июле прошлого года в костеле работала комиссия, которая признала необходимость реставрации крыши здания.

"10 июля 2019 года галерея обратилась в департамент архитектуры и градостроительства о выдаче разрешения на проведение работ на памятнике. Львовская ОГА отказала, сообщив, что работы могут быть проведены только после составления проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

Сейчас, как сообщает Львовская ОГА, галерея не имеет соответствующего разрешения на проведение противоаварийных работ или реконструкции, что "является уголовным правонарушением".