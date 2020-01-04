Морская охрана Украины получила отремонтированный флагман и еще три корабля

4 января, 2020, 17:23

После длительного перерыва флагман морской охраны "Григорий Куропятников" и еще три корабля после окончания ремонта вышли в море на службу в предпраздничные и праздничные дни, отработали подготовку и слаженность экипажей

Об этом со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины передает Еспресо.TV.

Также были проведены учебные стрельбы, проверена исправность и готовность корабельного оружия.

Наряду с другими кораблями и катерами морской охраны обновили и бывшие два нарушителя пограничного законодательства - рыболовные шхуны, которые были конфискованы у браконьеров и с тех пор находятся в составе Госпогранслужбы. С обновленными двигателями и спецоборудованием отныне "Аметист" и "Оникс" станут более эффективными в противодействии браконьерской, контрабандной и другой противоправной деятельности на море.