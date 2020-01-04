Каспаров о посягательстве Путина на украинском Причерноморье: "Готовится к новой агрессии"

4 января, 2020, 19:31

Включение Владимиром Путиным украинского Причерноморья в "исконно русские территории", сделанное им во время последней пресс-конференции по итогам 2019 года, свидетельствует о подготовке Кремля к новой военной агрессии

Об этом один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров заявил в опубликованном на YouTube интервью Форуму свободной России, передает Еспресо.TV.

"Исторический опыт нам показывает: у диктаторов никогда нет фигуры речи для какой-то там фиксации ситуации. В данном случае для него возможна только эскалация. Поэтому следует всегда буквально воспринимать. На самом деле то, что говорил Путин, все это реализуется. Если не реализуется, то ни потому что Путин отступил, а потому что цена - как в 2014 году цена полномасштабной агрессии против Украины - показалась ему слишком высокой", - объяснил Каспаров.

При этом он сравнил образ действий Путина и Гитлера.

"То же самое было и в 30-е годы. Все то, что говорил Гитлер, он в итоге это все и делал. На это шло некоторое время, он периодически мог отступать, как в случае с Чехословакией в начале 1938 г., но все равно процесс движется в одну сторону: диктатору нужна эскалация, потому что рано или поздно экономическая ситуация в стране (в стране диктатора - ред.) доходит до того, что даже для поддержания иллюзорной стабильности, для поддержания некоего социального мира нужна очень агрессивная внешняя политика, которая могла бы переключать внимание людей с их повседневных проблем на эту геополитическую ситуацию. Поэтому то, что сказал Путин, следует воспринимать буквально", - добавил политик.

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По его словам, Путин сейчас действительно готовится к новой войне.

"Очевидно, что путинский режим готовится к новой агрессии. И вопрос не в том, будет ли эта агрессия, а в том когда она будет и где она будет", - подчеркнул Каспаров.

"Путин определил одно из направлений - это Украина. Это все же попытка просто окончательно разгромить независимую Украину, поставить ее на колени. Судя по всему, его надежды, что у него получится сделать это дипломатическим путем, используя Макрона и Меркель для того чтобы привести Зеленского с администрацией к вынужденной капитуляции, судя по всему, эти надежды не оправдались. Потому что иначе Путин не занимал бы такой жесткой позиции", - отметил политик.

При этом чего-то серьезного со стороны Москвы, по мнению оппозиционера, следует ожидать после 9 мая 2020 года.

"Сейчас он постарается максимально эффективно использовать 75-летия победы для того чтобы полностью отбелить Сталина, для того чтобы отбелить Советский Союз, и соответственно получить дополнительный политический капитал, который он инвестирует в новые формы внешней агрессии", - подытожил Каспаров.