Глава УГКЦ Святослав - Зеленскому: "Все равно" - значит мне безразлично"
Такую позицию высказал патриарх Украинской греко-католической церкви Святослав в эфире радио "Мария", сообщает Еспресо.TV.
"Украинский народ существует. Поэтому каждый, кто отрицает существование украинского народа или существование политической нации, включающей все живущие в Украине народы, тот расходится с действительностью", - отметил глава греко-католиков.
Предстоятель рассказал, что он пытался отвечать на любые возможности общения с представителями новой власти.
"Было несколько интересных форматов. Один из них - была встреча с группой экспертов, работающих над определенной гуманитарной политикой новой власти. Я был очень благодарен за возможность пообщаться. Они меня попросили объяснить, что такое украинская национальная идея и я, отталкиваясь от персоналистической философии св. папы Иоанна Павла II, дал ответ в трех пунктах", - рассказал он.
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Первый, по мнению Святослава, следует из постулата, что мы существуем. Украинский народ существует.
"То есть мы являемся народом, который имеет свой язык, свою культуру, свою традицию. Мы являемся народом, который сегодня имеет свое государство. Существует как субъект, в том числе, международного права. Мы существуем, мы есть и у нас есть своя идентичность, очерченное четкими рамками тождество", - подчеркнул предстоятель УГКЦ.
Вторая важная мысль, сказал Святослав: если мы существуем, мы имеем определенные права и обязанности.
"То есть мы имеем право выбирать свой путь развития. Мы имеем право на свое независимое государство. Мы имеем право и обязанность его защищать, даже ценой собственной жизни. Мы имеем право быть услышанными международным сообществом и быть его интегральной частью", - считает лидер украинских греко-католиков.
Третья мысль - другие должны это право уважать.
"Уважать наше достоинство, нашу чувствительность, уважать путь, которым мы идем, уважать наш выбор", - сказал патриарх УГКЦ Святослав.
- Напомним, президент Владимир Зеленский в своем новогоднем поздравлении фактически заявил об отсутствии разницы между патриотами Украины и сторонниками "русского мира" ("малороссами"), назвав всех одинаково украинцами.
- Речь Зеленского вызвала возмущение и обсуждения в обществе.
- Святослав Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением .
- Кроме того, в поздравлении главы государства нашли признаки плагиата .
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