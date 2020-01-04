Французского писателя Габриэля Мацнева подозревают в растлении несовершеннолетних

4 января, 2020, 19:04

Прокуратура Парижа в пятницу, 3 января 2020 года, объявила о начале предварительного расследования в отношении 83-летнего писателя русского происхождения Габриэля Мацнева по делу об изнасиловании малолетних (лиц моложе 15 лет)

Накануне, 2 января, во Франции вышла книга "Согласие" (Consentement) 47-летней писательницы и издательницы Ванессы Спрингоры. В книге она рассказывает о своих отношениях с Мацневым в 1980-х. Тогда ей было 14 лет, а Мацневу - 50. В связи с выходом этой книги во Франции разгорелся настоящий скандал, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

Как отмечается, Мацнев никогда не скрывал своего влечения к подросткам: как к девочкам, так и к мальчикам. Он описывал свои отношения с малолетними в романах и эссе, рассказывал о них на телевидении. Долгое время он пользовался поддержкой французских интеллектуалов и медиа, которые отстаивали сексуальную свободу в духе знаменитого слогана мая 1968 "запрещено запрещать".

"Сексуальная раскрепощенность тогда порой граничила с оправданием педофилии. Мацнев никогда не представал перед судом", - отмечается в сообщении французских журналистов.

Сейчас же прокуратура изучит не только сведения, описанные в книге Спрингоры, но и попытается "установить все другие возможные жертвы" Мацнева во Франции и за ее пределами.

В интервью Le Parisien Ванесса Спрингора недавно говорила, что не собирается подавать жалобу. Но парижская прокуратура завела дело в рамках "следственной инициативы". Французский уголовный кодекс предусматривает до 20 лет лишения свободы за изнасилование малолетней.

Не исключено, что это дело станет поводом для законодательного установления "возраста осознанного согласия" на секс несовершеннолетнего со взрослым.

Справка

Мацнев родился в 1936 году в пригороде Парижа. Происходит из русской семьи.

Называет себя православным. Посещает приход РПЦ на Сергиевом подворье.

Любимый автор - Достоевский ( "он был для меня Богом").

"Конечно, сам я никогда не претендовал на право говорить от имени православия. Но некоторое время я принимал активное участие в церковной жизни. Именно я вместе с Константином Андронниковым, переводчиком генерала Де Голля, был инициатором открытия на французском телевидении передачи "Православие", я также создал с Кириллом Ельчининовым и другими Комитет православной молодежи Франции. Это было в 60-70-е годы", - рассказывал Мацнев в одном из своих интервью.