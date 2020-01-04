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Espreso.tvОперація об'єднаних силБоевики в новогоднюю ночь устроили стрельбу и сожгли дом

Боевики в новогоднюю ночь устроили стрельбу и сожгли дом


фото: facebook
Во время празднования Нового года представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе устроили стрельбу на сожгли жилой дом

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным разведки, во время празднования Нового года, представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка были сожжены жилой дом.

 

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