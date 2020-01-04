Боевики в новогоднюю ночь устроили стрельбу и сожгли дом
4 января, 2020, 10:06
Во время празднования Нового года представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе устроили стрельбу на сожгли жилой дом
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