70 лет жил под вымышленным именем и фамилией. На Ровенщине провели в последний путь участника первого боя УПА
Его сердце перестало биться вчера, 3 января, на 95-м году жизни, передает Еспресо.TV со ссылкой на Рівне вечірнє.
Он заранее сделал себе металлический крест с каменной табличкой, зная, что вскоре умрет.
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Отдать последний долг в село прибыли представители районной власти, воины АТО и ООС, жители Дубровицкого, Владимирецкого, Сарненского районов Ровенской области и общественные активисты.
Справка
Степан Бакунец свыше 70 лет прожил под вымышленной фамилией.
Родился Александр Шмалюх (именно таким было его настоящее имя и фамилия) в 1925 году на Полесье в сельской семье, где было пятеро детей. Во время войны бежал с этапа украинцев, отправляемых на работу в Германию.
17-летним прошел обучение и присоединился к украинским повстанцам, стал воином сотни под командованием Григория Перегийняка-"Коробки". В ее составе 8 февраля 1943 года участвовал в первом бою УПА против немцев, освободив заложников из комендатуры города Владимирец Ровенской области.
В 1944-м, находясь в родных местах, посетил родительский дом, но наткнулся на засаду НКВД. Именно тогда, чтобы отвести подозрения от семьи, назвался Степаном (в честь Бандеры) Бакунцем.
Прошел лагеря Казахстана и Колымы. После освобождения поселился с женой, с которой познакомился в ссылке, в селе Кураш Дубровицкого районе Ровенской области.
В 1976 году Бакунцы сшили национальный сине-желтый флаг, который долгое время хранили как реликвию.
В 2019 году Степан Бакунец был награжден орденом "За заслуги" III степени.
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